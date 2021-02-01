Yüksekovalı çocukların karda misket oyunu
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Yüksekovalı çocukların karda misket oyunu

01.02.2021 08:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:10
Yüksekovalı çocukların karda misket oyunu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sömestir tatilindeki çocuklar misket oynayarak eğleniyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, sömestir tatilindeki çocuklar misket oynayarak eğleniyor. Çocuklar, tatilde arkadaşlarıyla oynayıp, keyifli vakit geçirdiklerini söyledi.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de, sömestir tatilinde bir araya gelen çocuklar, keyifli zaman geçirdi. Karın tadını çıkaran çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden kar üzerinde misket oynuyor. Mahallede keyifli zaman geçiren çocuklar, zaman zaman kar topu oynayarak eğleniyor. Kar üzerinde misket oynayan Veysi Şedal (13), yarıyıl tatilinde eğlendiklerini belirterek, "Okullar tatil oldu. Bizler de mahalledeki çocuklarla bir araya gelip, kar üzerinde misket oyununu oynuyoruz. Çok güzel keyifli vakitler geçiriyoruz" dedi.Sedanur Şedal (12) ise, "Yarıyıl tatilindeyiz. Tatilde hem ders çalışıyoruz hem karın keyfini çıkarıyoruz. Hava da güzel olduğu için mahallenin sokağında toplandık. Arkadaşlarımızla birlikte misket oyunu ve kar topu oynayacağız. Çok güzel zaman geçiriyoruz" diye konuştu.


Yüksekovalı çocukların karda misket oyunu
Yüksekovalı çocukların karda misket oyunu
Yüksekovalı çocukların karda misket oyunu
Yüksekovalı çocukların karda misket oyunu
Yüksekovalı çocukların karda misket oyunu
Yüksekovalı çocukların karda misket oyunu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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