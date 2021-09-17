Yüksekovalı çobanlar kuraklığa rağmen koyunlarını otlatmaya çalışıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekovalı çobanlar kuraklığa rağmen koyunlarını otlatmaya çalışıyor

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekovalı çobanlar kuraklığa rağmen koyunlarını otlatmaya çalışıyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çobanlar kuraklığa rağmen koyunları en iyi şekilde otlatmaya çalışıyorlar.

Yüksekovalı çobanlar kuraklığa rağmen koyunlarını otlatmaya çalışıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çobanlar kuraklığa rağmen koyunları en iyi şekilde otlatmaya çalışıyorlar.

Küresel ısınmanın verdiği etkiyle tüm Türkiye'de olduğu Yüksekova ilçesi de nasip aldı. Suyun azalması ve otların olmaması nedeniyle hayvancılık yapan çiftçileri de zorladı. İlçenin bazı yerlerinde su ve otların azalması üzerine çobanlar koyun sürülerini tüm zorluklara rağmen otlatmalarını sağlıyorlar. Yaz boyunca yüksek rakımlı dağlarda otlattıkları koyunları, kışa az kalmasıyla ovaya indirerek kalan süre zarfında otlatmalarını sürdürüyorlar.

Çobanlık yapan Akif Ömgün, "Her yerde olduğu gibi kuraklıklar kendini gösteriyor. Bunun göstermesiyle artık eski senelere göre suların ve otların azaldığını görebiliyoruz. Bizde hayvanları tüm zorluklara rağmen en iyi şekilde otlatmaya çalışıyoruz. Bizde artık kışa yakın olmasıyla değişik yerlerde otlatıyoruz. Bu sene öyle yağmurlar da hiç olmadı. İnşallah gelecek seneler daha iyi olur. Bu kuraklık ülkemizde son bulur İnşallah" dedi.

Yüksekovalı çobanlar kuraklığa rağmen koyunlarını otlatmaya çalışıyor

Yüksekovalı çobanlar kuraklığa rağmen koyunlarını otlatmaya çalışıyor

Yüksekovalı çobanlar kuraklığa rağmen koyunlarını otlatmaya çalışıyor

Yüksekovalı çobanlar kuraklığa rağmen koyunlarını otlatmaya çalışıyor
İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 28 bin 118 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 118 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Cansu Dere Amelia Hamlin
Spor Fatih Terim Burak Elmas Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yüksekovalı çobanlar kuraklığa rağmen koyunlarını otlatmaya çalışıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 12:03:51. #1.11#