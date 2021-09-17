Yüksekovalı çobanlar kuraklığa rağmen koyunlarını otlatmaya çalışıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çobanlar kuraklığa rağmen koyunları en iyi şekilde otlatmaya çalışıyorlar.

Küresel ısınmanın verdiği etkiyle tüm Türkiye'de olduğu Yüksekova ilçesi de nasip aldı. Suyun azalması ve otların olmaması nedeniyle hayvancılık yapan çiftçileri de zorladı. İlçenin bazı yerlerinde su ve otların azalması üzerine çobanlar koyun sürülerini tüm zorluklara rağmen otlatmalarını sağlıyorlar. Yaz boyunca yüksek rakımlı dağlarda otlattıkları koyunları, kışa az kalmasıyla ovaya indirerek kalan süre zarfında otlatmalarını sürdürüyorlar.

Çobanlık yapan Akif Ömgün, "Her yerde olduğu gibi kuraklıklar kendini gösteriyor. Bunun göstermesiyle artık eski senelere göre suların ve otların azaldığını görebiliyoruz. Bizde hayvanları tüm zorluklara rağmen en iyi şekilde otlatmaya çalışıyoruz. Bizde artık kışa yakın olmasıyla değişik yerlerde otlatıyoruz. Bu sene öyle yağmurlar da hiç olmadı. İnşallah gelecek seneler daha iyi olur. Bu kuraklık ülkemizde son bulur İnşallah" dedi.