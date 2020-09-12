Yüksekovalı çiftçi kiraladığı arazide domates yetiştiriyor; hedef 20 ton HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Emin Oğuz (53), kiraladığı arazide ektiği 8 bin 500 domates fidesinden, 15 ile 20 ton üretim elde etmeyi hedefliyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Emin Oğuz (53), kiraladığı arazide ektiği 8 bin 500 domates fidesinden, 15 ile 20 ton üretim elde etmeyi hedefliyor. Böyle bir çalışmanın Yüksekova'da çok önemli olduğunu belirten Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Oğuz ailesini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yüksekova'da yaşayan Emin Oğuz, İl Tarım Müdürlüğü'nden aldığı destekle, 8 bin 500 domates fidesini, Güçlü köyünde kiraladığı 5 dönümlük araziye ekti. Ziraat mühendisi kızı Fatma Oğuz'un da bilgileri ışığında üretime başlayan Oğuz, yaklaşık 4 ay boyunca tarlada gece gündüz çalıştı. Emin Oğuz, emek verdiği domates tarlasından 15 ile 20 ton arasında ürün beklediklerini söyledi.

Bunun Yüksekova'da bir ilk olduğunu belirten İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Osman Doğramacı, girişimci aileyi ziyaret etti. Domates tarlasını gezen Kaymakam Doğramacı, Oğuz ailesiyle sohbet edip çalışmaları hakkında bilgi aldı.'ÖRNEK OLSUN'Organik bir domates üretimini amaçlayan ve bu konuda büyük emek sarf eden aileyi kutladığını belirten Kaymakam Doğramacı, "Emin Bey 5 dönümlük bir arazide ciddi bir fide dikimi ile Yüksekova'da ilk defa diyebileceğimiz hepsi bir arada profesyonelce yapılmış bir domates üretimi gerçekleştirmişler. Hasadın bir kısmına biz de şahitlik edelim istedik. Fatma Hanım ziraat mühendisi. Bütün bilgi birikimini babasının geleceği açısından, kendi gelecekleri açısından bir kadın girişimci olarak, bu tarlaya emeklerini akıtmışlar. Arzu ediyoruz ki bundan sonra bu şekildeki girişimlerin Yüksekova'da tarımla ve tarımcılıkla ilişkili olarak kadınlarımızın, ailelerimizin birçok arazimiz var, ilgilenmesini istiyoruz. Bu bir örnek olsun, bugün bir şeyin daha ortaya koymak lazım, bu tip üretim alanlarının artırılması sayesinde Yüksekova gelişecektir" dedi.'YERLİ ÜRETİCİ KAZANACAKTIR'Kaymakam Doğramacı, üretim alanlarının artmasıyla birlikte vatandaşların da kendi yerli üreticisiyle hemhal olacağını belirterek, "Yerli üretici kazanacaktır. Yüksekova'ya dışarıdan ciddi manadan tarımsal ürünler girmekte, biz bu tarımsal ürünleri kendimiz üretebilirsek belki biz buradan başka yerlere bunu ihraç edebiliriz. Ben bu açıdan Yüksekovalılara güveniyorum. Emin Beyin bu gayretini de tebrik ediyorum. Bu noktada Fatma Hanım'ın da emeklerine sağlık diyoruz. Allah bereketlerini artırsın inşallah, bu üretimin piyasada ciddi manada değerli bir şekilde karşılanacağına inanıyorum. Kolay değil, 5 dönümlük bir araziye böyle bir çalışma yapmak. Her gün sabahtan gelip akşama kadar Emin Bey ve eşi ciddi manada emek sarf etmişler inşallah bu sürecin sonunda herkes memnun olacaktır. Yüksekova'da kazanacaktır. Emin Beylerde kazanacaktır. Bir evlat olarak, Fatma Hanım bunun gurunu yaşayacaktır" diye konuştu.

Emin Oğuz ise 5 dönümlük araziyi kiralayıp, domates tarlasına dönüştürdüğünü belirterek, "4 ay önce kiraladık. Ektiğim domates fidelerinin ilk hasadına başladım. Çok verimli geçiyor" dedi.

Kaynak: DHA