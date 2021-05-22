Yüksekovalı berivanların zorlu mesaisi başladı
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Yüksekovalı berivanların zorlu mesaisi başladı

Yüksekovalı berivanların zorlu mesaisi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde her sene olduğu gibi bu sene de berivanların zorlu mesaisi başladı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde her sene olduğu gibi bu sene de berivanların zorlu mesaisi başladı.

İlçeye 19 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı köyündeki berivanların zorlu koyun sağma mesaisi diğer senelere göre erken başladı. Sabahın erken saatlerinde kalkan berivanlar sıcak havaya rağmen kilometrelerce uzaklıkta bulunan yaylaya giderek koyun ve keçileri sağıyorlar.

Aile geçimlerini sağlamak için her gün sabahın erken saatlerinde yaylaya gittiklerini ifade eden Kısıklı köyü berivanlar, mayıs ayının başından ekim ayı sonuna kadar hayvanların sütlerinin bol olduğu zamanlar olduğunu belirtti.

Yaklaşık 6 ay boyunca yaylaya gidip süt sağdıklarını ve bu işi severek yaptıklarını belirten Mehdiye Özdemir adlı berivan, "Sabah erkenden kalkıyoruz ve ev işlerimizi bitirdikten sonra arabalara biniyoruz ve yaylaya gelip koyunlarımızı sağıyoruz. O sütle peynir ve yoğurt yapıyoruz. Organik bir ortamda mutlu bir şekilde koyun sağıyoruz " dedi. - HAKKARİ

Yüksekovalı berivanların zorlu mesaisi başladı
Yüksekovalı berivanların zorlu mesaisi başladı
Yüksekovalı berivanların zorlu mesaisi başladı
Yüksekovalı berivanların zorlu mesaisi başladı
Yüksekovalı berivanların zorlu mesaisi başladı
Yüksekovalı berivanların zorlu mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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