Yüksekova yolu, çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

20.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:44

Yüksekova yolu, çığ düşmesi sonucu kapanırken, karla mücadele ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Şemdinli- Yüksekova yolunun Haruna Geçidi'nde, bugün sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu yol, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine gelen Karayolları ve karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA