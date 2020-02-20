Yüksekova yolu, çığ nedeniyle ulaşıma kapandı
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Yüksekova yolu, çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Yüksekova yolu, çığ düşmesi sonucu kapanırken, karla mücadele ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

20.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:44
Yüksekova yolu, çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

yolu, çığ düşmesi sonucu kapanırken, karla mücadele ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. 

Hakkari ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Şemdinli- Yüksekova yolunun Haruna Geçidi'nde, bugün sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ düşmesi sonucu yol, ulaşıma kapandı. İhbar üzerine gelen Karayolları ve karla mücadele ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
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