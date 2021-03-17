Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu

17.03.2021 09:28 | Son Güncelleme: 17.03.2021 09:34

Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu -Çatılarda sürü halinde bulunan kargalar ilginç görüntüler oluşturdu Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde evlerin çatılarında sürü halinde bulunan kargalar, ilginç görüntüler oluşturdu.

Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu

-Çatılarda sürü halinde bulunan kargalar ilginç görüntüler oluşturdu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde evlerin çatılarında sürü halinde bulunan kargalar, ilginç görüntüler oluşturdu.

İlçede her sene olduğu gibi havaların ısınmasıyla göç yoluyla değişik kuş türleri gelmeye başladı. Baharla birlikte kargalar, ilçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan evlerin çatılarına ve duvarlarına konmaya başladı. Akşam saatlerinde çatılara sürü halinde konan kargalar, çıkarttıkları seslerle ilginç görüntüler oluşturdu.

En işlek cadde üzerinde çatılara konmaya çalışan kargalar, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar ilk kez bu kadar kargayı bir arada gördüğünü belirterek, cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu
Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu
Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu
Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Birol Güven Acun Ilıcalı Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksekova'yı kargalar mesken tuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 09:35:13. #1.16#
title