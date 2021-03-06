Yüksekova'ya yapılan hayvan barınağı "can dostlar" için sıcak yuva oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde belediyenin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması için yaptırdığı barınak, soğuk kış günlerinde yüzlerce hayvana sıcak yuva oldu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Yüksekova Belediyesi, sokak hayvanlarının sayısının artması üzerine "Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi" projesini hayata geçirdi.

Hayvanların hem tedavilerini yapmak hem de sıcak ortamda kalmalarını sağlamak amacıyla, ilçeye 16 kilometre uzaklıktaki Suüstü köyü yakınlarında 7 bin 500 metrekare alana 750 hayvan kapasiteli merkez inşa edildi.

Gerekli tıbbi ekipmanlarla donatılan, veteriner hekimlerin yanı sıra 12 personel istihdam edilen merkez, beslenmeden tedavilerine her ihtiyaçları karşılanan sokak hayvanlarının sıcak yuvası haline geldi.

Yöreye özgü türlerin de koruma altına alındığı merkez, 60 hayvanın ilçe sakinleri tarafından sahiplenmesini sağladı.

"Amacımız rehabilitasyonun ardından yaşam alanlarına bırakmak"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, AA muhabirine, ilçede kontrolsüz üremenin önüne geçmek ve sokak hayvanlarına barınma imkanı sunmak amacıyla Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi'ni inşa ettiklerini söyledi.

Kışın çok sert geçtiği Yüksekova'da sokak hayvanlarının dışarda kalmasının büyük bir sorun olduğunu aktaran Doğramacı, "Barınakta ilçeden topladığımız köpeklerimiz ve kedilerimizin hem bakımları yapılıyor hem de kış şartlarında daha iyi mekanda bulunmaları sağlanıyor. Amacımız bu hayvanları rehabilite edip gerekli tedavilerini yaptıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakmak. Kış mevsimi zorlu geçtiği için şu an elimizde 700'den fazla sokak köpeğimiz var. Burası hayvanlar için farklı bir mekan oldu." dedi.

Süreci daha farklı noktalara getirerek hayvanları sahiplendirmek istediklerini belirten Doğramacı, şöyle devam etti:

"Belli miktarda mama karşılığında hayvanları sahiplenerek insanlar hem buraya katkı sunmuş olurlar hem de çocuklarını sevindirirler. El birliğiyle burayı çocukların gelip ziyaret ettiği, sokak hayvanlarıyla vakit geçirdiği sağlıklı bir ortam haline getirmek istiyoruz. Sahiplendirme belli şartlar dahilinde yapılacaktır. Bugün alıp yarın bırakma gibi bir durum söz konusu değil. Merkezimizde gerekli tüm teçhizatlar var. Kapasitesi artırılabilir. Ancak şu an için bunun yeterli olduğunu düşünüyoruz."

"En iyi şekilde beslemeye çalışıyoruz"

Veteriner hekim Hekim Kaçan ise ilçede kışın sıcaklığın sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesinin sokak hayvanlarının beslenme ve barınma konusunda sıkıntı yaşamasına neden olduğunu ifade etti.

Köpek yavrularının soğuktan donmasını, açlıktan ölmesini engellemek için çaba gösterdiklerini anlatan Kaçan, şunları kaydetti:

"Barınak hizmete hazır hale geldiğinde sokak hayvanlarını toplamaya başladık. Burada rehabilite ediyoruz ve kısırlaştırıyoruz. Kış koşullarına adapte olan yetişkin köpekleri doğal alanlarına bırakacağız. Mahallelere beslenme yerleri kurarak periyodik aralıklarla mama bırakacağız. Barınakta en iyi şekilde beslemeye çalışıyoruz. Yüksekova'da köpek popülasyonu çok fazla. Öncesinde kısırlaştırma yapabileceğimiz ve dengede tutabileceğimiz bir alanımız yoktu. Merkez sayesinde böyle bir imkana kavuştuk. Şu ana kadar 60'tan fazla sokak köpeğini sahiplendirdik. Periyodik aralıklarla gidip kontrol ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven