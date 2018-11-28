Yüksekova'ya Üst Geçit Yapılıyor

Yüksekova ilçesinin İpekyolu Caddesi'nde üst geçit yapımına başlandı.

Söz konusu caddede trafiğin yoğun olması ve öğrencilerin bölgeyi fazla kullanması dolayısıyla Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğünce, belirlenen noktaya üst geçit yapımı için temel atıldı.

Ardından ekipler, taşıyıcı sistemi çelikten oluşan malzemenin montaj işlemine başladı.

Kapalı şekilde yapılması planlanan üst geçidin yaklaşık 20 gün içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Montaj ustası Suat Kara, yaptığı açıklamada, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğünce yapılan üst geçidin montaj işine başladıklarını belirterek, üst geçidin ayaklarını ve üst tablasını oturttuklarını ve merdiven işine başladıklarını dile getirdi.