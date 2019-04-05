Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Sürprizi

Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Sürprizi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar akşam saatlerinde lapa lapa yağan kar sürpriziyle karşılaştı.

Yüksekova'ya Nisan Ayında Kar Sürprizi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar akşam saatlerinde lapa lapa yağan kar sürpriziyle karşılaştı.

Günlerdir sıcak havanın hakim olduğu Yüksekova'da aralıklı yağan yağmurun ardından akşam saatlerinde aniden kar yağışı etkili oldu. Nisan ayında lapa lapa yağan kar karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçe kısa sürede beyaza bürünürken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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