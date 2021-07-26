Yüksekova'ya Çekya'dan gelin
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Yüksekova'ya Çekya'dan gelin

Yüksekova'ya Çekya'dan gelin
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel

HAKKARİ Yüksekovalı Ferdi Kurt (26), 10 yıl önce Antalya'da bir otelde garsonluk yaparken tanıştığı Çekya vatandaşı Barbora Vaclavikova (24) ile dünya evine girdi.

HAKKARİ Yüksekovalı Ferdi Kurt (26), 10 yıl önce Antalya'da bir otelde garsonluk yaparken tanıştığı Çekya vatandaşı Barbora Vaclavikova (24) ile dünya evine girdi. Yüksekova'da yapılan düğünün ardından çift, bundan sonraki hayatlarını Çekya'da sürdürecekleri belirtildi. 

Çekyalı Barbora Vaclavikova, 6 yıl önce tatil için geldiği Antalya'da bir otelde garson olarak çalışan Yüksekovalı Ferdi Kurt ile tanıştı. Sık sık telefonla görüşerek bağlarını koparmayan ikili, bir süre önce de evlilik kararı alıp, damadın ailesini yaşadığı Yüksekova'da dünya evine girdi.

Barbora Vaclavikova, büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "6 yıllık bir beraberliğin ardından evlenmeye karar verdik. En çok da düğüne gelen kalabalık beni şaşırttı. Ferdi'yi ülkeme götürdüm ailemle tanıştırdım. Sonra beni istemek için Çekya'ya geldiler. İkimizin mutluluğu için kabul ettiler. Yüksekova'ya gelin geldiğim için çok mutluyum yeni ve kalabalık bir ailem oldu" dedi.

Damat Ferdi Kurt ise, "Beraberliğimiz aşka dönüştü. Ailesi il tanışmak için Çekya'ya gittim. Orda kalarak eşimle beraber iş yeri açtık. Evlenmeye karar verdik. Sonra ailelerimizi tanıştırdık. Ailem gelip, Barbora'yı ailesinden istedi. Geçen sene nişan yaptık. Düğünü de Yüksekova'da yapmaya karar verdik. Düğünden sonra Çekya'da yaşayacağız" diye konuştu.


Yüksekova'ya Çekya'dan gelin
Yüksekova'ya Çekya'dan gelin
Yüksekova'ya Çekya'dan gelin
Yüksekova'ya Çekya'dan gelin
Yüksekova'ya Çekya'dan gelin
Yüksekova'ya Çekya'dan gelin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan

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