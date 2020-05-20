Yüksekova'ya 80 milyon liralık temiz su arıtma tesisi
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Yüksekova'ya 80 milyon liralık temiz su arıtma tesisi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması için yapılan, geçen yıl mayıs ayında da tamamlanarak su tutmaya başlanan Dilimli Barajı'nın yanına 80 milyon lira maliyetle bölgenin en büyük arıtma tesisi kuruluyor.

Yüksekova'ya 80 milyon liralık temiz su arıtma tesisi
20.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:21

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinin içme ve sulama suyu ihtiyacının karşılanması için yapılan, geçen yıl mayıs ayında da tamamlanarak su tutmaya başlanan Dilimli Barajı'nın yanına 80 milyon lira maliyetle bölgenin en büyük arıtma tesisi kuruluyor.

Yüksekova- Esendere karayolu üzerinde kurulan ve 1995 yılında yapımına başlanan Dilimli Barajı'ndaki çalışmalar geçen yıl tamamlandı. Yaklaşık 2,5 kilometre alan üzerinde, yüksekliği 93, genişliği ise 374 metre olan baraj 2045 yılına kadar yaklaşık 100 bin nüfuslu olan Yüksekova'nın içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak. Geçen yıl sonbahar aylarından itibaren su tutulmaya başlanan barajın hemen yanına da su arıtma tesisi kuruluyor.Vatandaşların arıtılmış su ihtiyacının karşılanması için geçen yıl yapımına başlanan arıtma tesisi, yaklaşık 80 milyon liraya mal olacak. Bu yıl sonu itibarıyla tamamlanacak olan su arıtma tesisi ile ilgili bilgi veren şantiye sorumlusu Onur Yılmaz, çalışmaların yüzde 74'lük bölümünün tamamlandığını söyledi. Yıldız, tesiste, idare, Isı merkezi, klor, havalandırma, kimya, bel fitre binası ve ana tesis bulunduğunu belirterek, "Ağustos, eylül aylarında da tamamlamayı hedefliyoruz. Yıl sonuna doğru ise Yüksekova'ya temiz suyu vermek istiyoruz. 80 milyon civarında bir maliyet oldu. Yüksekova'ya ihtiyacı olan suyun iki katı kapasiteye sahip bir tesisimiz var. 2050 yılına kadar Yüksekova'nın suyla herhangi bir sıkıntısı kalmayacak" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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