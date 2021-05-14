Yüksekova-Van karayolunda heyelan: Çok sayıda araç mahsur kaldı

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Yüksekova-Van karayolunda heyelan: Çok sayıda araç mahsur kaldı Ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı Van-Yüksekova karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Yüksekova-Van karayolunda heyelan: Çok sayıda araç mahsur kaldı

Ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı

HAKKARİ - Van-Yüksekova karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, bölgede öğlen saatlerinde yoğun bir şekilde yağışlardan sonra hayatı olumsuz yönde etkilerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde yoğun yağışlardan dolayı meydana gelen heyelanla birlikte dağlardan inen topraklar Van-Yüksekova karayolunu kapattı. Bölgede bulunan çok sayı araç yolda kaldı. Karayolları ekipleri harekete geçerek çalışmalarına başladı. Ekiplerin 1 saat süren çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Sürücüler, yolun açılmasında yoğun çaba sarf eden ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK