Yüksekova-Van karayolunda heyelan
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Yüksekova-Van karayolunda heyelan

Yüksekova-Van karayolunda heyelan
02.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 02.05.2020 16:55

Yüksekova-Van karayolunda heyelan Yola düşen heyelandan dolayı yol 2 gündür ulaşım kapalı Hakkari'nin Yüksekova-Van karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar sürüyor Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkilerken,...

Yüksekova-Van karayolunda heyelan

Yola düşen heyelandan dolayı yol 2 gündür ulaşım kapalı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova-Van karayolunda meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolda çalışmalar sürüyor

Yüksekova ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkilerken, yağış nedeniyle Yüksekova- Hakkari karayolunun 30'unucu kilometresindeki Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı.

"Heyelan bölgesinde çalışmalar sürüyor"

Günlerdir yoğun yağışlardan sonra, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Köprü mevkiinde ve Dilekli köyü yakınlarında karayoluna dağdan inen toprak ve kaya parçaları için ekipler seferber edildi. İlçe kaymakamlığın talimatlarıyla bölgeye giden İl Özel İdaresi ve karayolu ekipleri sevk edilerek yola inen toprak ve kaya parçaları için çalışmalara başladı.

"Kaymakam Doğramacı olay bölgesini inceledi"

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova-Van karayolunda yaşanan heyelan bölgesini yerinde inceledi. Kaymakam Doğramacı, olay yerini gezerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Doğramacı, "Akşam saatlerinde Yüksekova Yeni Köprü arasında yolda bir heyelanla karşılaştık. Ciddi bir heyelan. Karayolu ile İl Özel İdare ekiplerimiz üzerinde çalışıyorlar. İnşallah en kısa sürede bu sorunu kaldırmaya çalışıyoruz ve ciddi bir iş. Tek tesellimiz, can ve mal kaybın olmaması. İnşallah arkadaşlarımız bu sorunu hızlıca çözecekler. Bu yolu tekrar ulaşıma açacağız" dedi

"Güvenlik güçleri hiç bir facianın yaşanmaması için önlemler alıyor"

Öte yandan, güvenlik güçleri dün akşam yaşanan heyelan felaketinden sonra, hiçbir can ve mal kaybı yaşanmaması için önlemler alıyor. Yüksekova'dan, Van ve Hakkari istikametine gitmek üzere gelen tüm araçları tekrar ilçeye geri döndürülüyor.

Yüksekova-Van karayolunda heyelan

Kaynak: İHA

Manşet

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