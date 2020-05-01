Yüksekova-Van karayolunda heyelan
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Yüksekova-Van karayolunda heyelan

Yüksekova-Van karayolunda heyelan
01.05.2020 22:12 | Son Güncelleme: 01.05.2020 22:13

Yüksekova-Van karayolunda heyelan Yüksekova-Van karayolunda meydana gelen toprak kayması sonucu ilçenin bağlantısı kesildi.

Yüksekova-Van karayolunda heyelan

HAKKARİ - Yüksekova-Van karayolunda meydana gelen toprak kayması sonucu ilçenin bağlantısı kesildi.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Köprü mevkinde, yağışlar sonucu heyelan meydana gelirken, ana yol büyük kayalarla kapandı. Hakkari ve Van'dan Yüksekova'ya gelen vatandaşlar ise çareyi geri dönmekte buldular.

Akşam saatlerinde yaşanan olayı yerinde inceleyen ekipler çalışma başlattı.

Öte yandan, başka bir felaketin yaşanmaması için güvenlik güçleri de önlemlerini aldı.

Yüksekova-Van karayolunda heyelan

Kaynak: İHA

Manşet

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