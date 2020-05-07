Yüksekova-Van karayolu heyelandan dolayı 5 gündür kapalı
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Yüksekova-Van karayolu heyelandan dolayı 5 gündür kapalı

Yüksekova-Van karayolu heyelandan dolayı 5 gündür kapalı
07.05.2020 09:05 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:07

Yüksekova-Van karayolu heyelandan dolayı 5 gündür kapalı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 gün önce meydana gelen heyelandan dolayı kapalı olan karayolunda çalışmalar sürerken, geçişler içinde dere üzerinden geçici yol çalışmaları sürüyor.

Yüksekova-Van karayolu heyelandan dolayı 5 gündür kapalı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 gün önce meydana gelen heyelandan dolayı kapalı olan karayolunda çalışmalar sürerken, geçişler içinde dere üzerinden geçici yol çalışmaları sürüyor.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle 5 gün önce Yüksekova-Van karayolunun Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapattı. Bölgede ekipler yola yolu açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, geçişlerin sağlaması için yolun kenarından Zap Suyu'na akan dere üzerinden geçici yol yapımı çalışmaları da sürüyor. Hakkari'den Yüksekova'ya köy yolundan gelen Suüstü köyü muhtarı Bedirhan Oğuz, "Bugün acil bir işimizden dolayı sabah saatlerinden Hakkari'ye gittik. İşimizi bitirdikten sonra ilçeye döndük fakat, ana yol kapalı olduğu için bizde heyelanın yakınlarında bulunan köyden geldik. Hakikaten diğer yolar çok zor inşallah kısa zamanda bu yol açılır herkese rahata kavuşur" dedi.

Öte yandan, güvenlik güçleri yaşanan heyelandan sonra can ve mal kaybı yaşanmaması için önlemler alıyor. Yüksekova'dan Van ve Hakkari istikametine gitmek üzere yakınında bulunan köyden gönderiyorlar.

Yüksekova-Van karayolu heyelandan dolayı 5 gündür kapalı

Kaynak: İHA

Manşet

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