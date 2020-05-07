Yüksekova-Van karayolu 6 günün ardından kontrollü bir şekilde açıldı

Yüksekova-Van karayolu 6 günün ardından kontrollü bir şekilde açıldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 gün önce meydana gelen heyelandan dolayı kapalı olan karayolunda çalışmalar sürerken, karayolu tek şerit ve kontrollü bir şekilde açıldı.