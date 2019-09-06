06.09.2019 10:06

Yüksekova tünellerine kavuşuyor

-Yüksekova 17 kilometre uzunluğunda tünellere kavuşuyor

-Yüksekova'nın çileli yolları Tarihe karışıyor

-Yüksekova ile Yeni Köprü Arası 15 Kilometre Kısalıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Yeniköprü ile Yüksekova arası 17 kilometre tünel, 3 viyadük ve sanat yapıları ile çalışmalarına başlayarak, çileli yolları tarihe karışıyor.

Yüksekova'ya 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköprü ile Yüksekova arası dev hizmet başlatılarak olarak 3 viyadük ve sanat yapıları ile 17 kilometrelik tünel çalışmalarına başlandı. Yıllardır ilçede yaz ve kış sıkıntılı olan yollar artık tarihe karışarak 5 yıl boyunca üzerinde çalışacağı tüneller T1 ve T2 olarak maliyeti 1,5 katrilyon yapımına mal olacak. Her sene ilçeden Hakkari, Van gibi illere giderken, kışın çığ tehlikesi, kayaların düşmesi, keskin virajlarıyla yaşanan kazalardan kurtulmak için ikçeye bağlı Dibek köyün mevkiinde başlatan tünel çalışmaları 5 yıl içerisinde Yeniköprü'nün yanında bulunan Çığlı köyünün yanında tamamlanacak. Tüm ggece gündüz çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Demce Yapı Yüksek Jeoloji Mühendisi Şantiye Şefi Abdulselam Tekin; "Bu tünellere T1 tüneli şimdi kazı çalışmasındayız. Yaklaşık Yeniköprüyle Yüksekova arasını 15 kilometre kısaltıyor. Aynı zamanda kış şartlarında yollardan çığ olaylarına karşı, kaya düşmelerine karşı bir nevi bu çok önemli bir proje, önemli bir yatırım. İran'la sınır kapısına kadar çok önemli bir yatırım olacak bu tünel çalışması. Çift tüneller olarak T1 ve T2 olarak çalışmaktadır. Tünelimizde yaklaşık 50 personel çalıştırıyoruz. Her bir makine operatörü farklı ve ayrı çalışıyor. Makine olarak Robot, Jombo, Kamyon, Loder, Ekskavatör olmak üzere belli makinalarla kazı çalışması yürütmekteyiz. Aynı zamanda sağlam bir zemine girdik dinamitlerle tünel patlatması yapılmaktadır. Allah'ın izniyle 5 sene içerisinde biter. İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA