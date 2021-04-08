Yüksekova Terör Mağdurları Derneği, bazı emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu'na bağlı Yüksekova Terör Mağdurları Derneği, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu'na bağlı Yüksekova Terör Mağdurları Derneği, bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Adliye Sarayı önünde açıklama yapan Dernek Başkanı Muhteber Kayhan, emekli amirallerin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Millet olarak iradelerine uzanan elin arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmalarını ve cezalandırılmalarını istediklerini belirten Kayhan, şunları kaydetti:

"Darbe heveslileri yargı önünde hesap vermedikçe daha nice bu tarzda vakalarla karşılaşabiliriz. Bu açıklamaya imza atanların siyasete aracı olarak kullandıkları rütbeleri derhal ellerinden alınmalıdır. O rütbeler üzerinden elde ettikleri kazanç ve imtiyazlar sona erdirilmelidir. Yüksekova Terör Mağdurları Derneği olarak bu konuda suç duyurusunda bulunuyoruz."

Kayhan, ve dernek üyeleri, açıklamanın ardından dilekçelerini savcılığa teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven