Yüksekova sulara gömüldü
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Yüksekova sulara gömüldü

24.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:04
Yüksekova sulara gömüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yerleşim alanları suya gömüldü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yerleşim alanları suya gömüldü.

İlçede dünden beri etkili olan yağışlar; Vezirli, Adaklı, Kilimli ve Köprücük köylerindeki birçok ev, ahır ve ekili alana zarar verirken, Karabağ köyünün yolu da heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Su baskını nedeniyle derelerin önünü açmak için İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yoğun çalışma başlattı. Özellikle dere kenarında bulunan Vezirli köyünde birçok evin tahliye edilmesi de istenirken, bazı vatandaşlar ise evlerini terk ederek başka köye geçti.

Kilimli köyü sakini Abidin Gündüz, dünden beri yoğun bir şekilde yağan yağmur nedeniyle köylerinin suya gömüldüğünü belirterek, "Şiddetlendikçe de derelerimiz taşıyor. Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz, çünkü hemen ekipleri bölgeye gönderdi. 15'e yakın ahırımız şimdi sular altında kalmış durumdadır. Şimdi hayvanlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

Karabağ köyü sakini Fesih Düzen de, heyelanın saat 10.30 gibi meydana geldiğini söyleyerek, "Bir anda büyük bir ses duyduk. Baktığımızda toprak kayması oldu. Yaşanan yoğun yağıştan dolayı köyümüzün yolu tamamen kapandı. Yolumuzun açmasını yetkililerden rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekipler ise çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. - HAKKARİ

Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü
Yüksekova sulara gömüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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