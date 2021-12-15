Yüksekova sis altında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yüksekova sis altında

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

- Yüksekova sis altında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkisini gösterirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - - Yüksekova sis altında

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun sis etkisini gösterirken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Günlerdir etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından ilçede sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Vatandaşlar sis altında kalan Yüksekova manzarası karşısında hayran kalırken, trafikte görüş mesafesi ise 10 metreye kadar düştü. Özellikle sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü İpekyolu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte zorlanırken, yetkililer ise sürücüleri hız konusunda uyardı.

Sis nedeniyle ortaya kartpostallık görüntülerin çıkması görenleri hayran bıraktı.

Yüksekova sis altında

Yüksekova sis altında

Yüksekova sis altında

İstanbul'da sokakta kılıçla gezen sarı kapüşonlu gencin sırrı çözüldü

İstanbul'da sokakta kılıçla gezen sarı kapüşonlu gencin sırrı çözüldü

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title