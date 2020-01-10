Yüksekova-Şemdinli karayolunda araçlar mahsur kaldı
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Yüksekova-Şemdinli karayolunda araçlar mahsur kaldı

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda 20'ye yakın araç karda mahsur kaldı.

10.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:47
Yüksekova-Şemdinli karayolunda araçlar mahsur kaldı

'nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda 20'ye yakın karda mahsur kaldı.


Yüksekova-Şemdinli karayolunda seyir halinde olan hayvan yüklü tırların kara saplanmasıyla 20 araç mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücüler hemen Şemdinli'den karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istediler. Olayın yaşandığı yeren gelen ekipler, hemen çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, 3 saat boyunca yürütülen çalışmaların ardında mahsur kalanları kurtardı.


Araçları kurtaran ekipler, daha sonra hayvanları taşıyan tırlara eşlik ederek ilçe merkezine ulaştırdılar. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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