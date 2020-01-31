Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç mahsur kaldı

31.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:34

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda yolun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 araç mahsur kaldı.



Hakkari il merkezi ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli karayolunda seyreden yaklaşık 30 araç, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken, bölgede kar yağışı ise aralıksız devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA