Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç mahsur kaldı
Haberler » Yaşam » Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç mahsur kaldı - Haberler

Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç mahsur kaldı

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda yolun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 araç mahsur kaldı.

31.01.2020 17:29 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:34
Yüksekova-Şemdinli karayolunda 30 araç mahsur kaldı

'nin Yüksekova-Şemdinli karayolunda yolun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 30 araç mahsur kaldı.


Hakkari il merkezi ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde Yüksekova-Şemdinli karayolunda seyreden yaklaşık 30 araç, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarılırken, bölgede kar yağışı ise aralıksız devam ediyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler