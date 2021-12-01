Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü - Haberler
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Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Haberler | Güncel

Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İran sınırında bulunan dağlar, sezonun ilk karıyla birlikte beyaza büründü.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İran sınırında bulunan dağlar, sezonun ilk karıyla birlikte beyaza büründü.

İlçede son günlerde başlayan soğuk hava ve ardından gelen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Esendere Beldesindeki dağların yüksek kesimleri beyaza büründü.

İlçe genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, Yüksekova'da yağışlar aralıklarla devam ediyor.

Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü

Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü

Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü

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