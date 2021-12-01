Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü
Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İran sınırında bulunan dağlar, sezonun ilk karıyla birlikte beyaza büründü.
YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İran sınırında bulunan dağlar, sezonun ilk karıyla birlikte beyaza büründü.
İlçede son günlerde başlayan soğuk hava ve ardından gelen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Esendere Beldesindeki dağların yüksek kesimleri beyaza büründü.
İlçe genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, Yüksekova'da yağışlar aralıklarla devam ediyor.