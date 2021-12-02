Yüksekova'nın yüksek kesimlerinde kar 5 santimetreyi buldu - Haberler
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Yüksekova'nın yüksek kesimlerinde kar 5 santimetreyi buldu

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Yüksekova'nın yüksek kesimlerinde kar 5 santimetreyi buldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 5 santimi bulurken, Basamak mezrası ise beyaza büründü.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 5 santimi bulurken, Basamak mezrası ise beyaza büründü.

Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Işık köyüne bağlı Basamak mezrasında dün gece başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar kısa sürede mezrayı etkisinin altına alarak beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde mezra sakinleri kar yağışına hazırlıksız yakalanmasıyla hayvanlarını karın üzerine çıkartırken, bazı vatandaşlarda 5 santimi bulan kardan dolayı yollarını ve damlarını temizledi.

Öte yandan, Yüksekova merkezinde yağmur devam ederken yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor. Kar yağışına hazırlıksız yakalandığını belirten Yusuf Baki, "Bir haftadır aralıklı karla karışık yağmur yağıyordu. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı köyde 5 santimetreyi bulduğunu söyleyebiliriz. Bizde hayvanlarımızı karın üzerine çıkartarak otlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Yüksekova Belediyesi karla mücadele ekipleri ve karayolları ekipleri yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekliyor.

(Metin Tek/İHA)

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