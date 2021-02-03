Yüksekova'nın ulaşım sıkıntısı çözümüyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toplu taşıma hizmeti ihalesine katılarak plaka alan ve şartlarını yerine getiren 14 minibüs, törenle hizmete sunuldu.

Belediye önün gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, 14 minibüsün bugünden itibaren ilçede hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Daha sağlıklı ve modern ulaşım sistemini Yüksekovalıların hizmetine sunacaklarını belirten Doğramacı, şunları kaydetti:

"Buradaki araç sahiplerine teşekkür ediyorum. Yüksekova değişiyor, dönüşüyor ve bence güzelleşiyor. İnşallah daha güzel bir Yüksekova olacak. Önümüzdeki süreçte bu 14 aracımıza yeni araçlar ekleyip, rakamı 80'e çıkartacağız. İlçemizde önemli sorunlardan biri olan ulaşım sorununu ortadan kaldıracağız. Buradaki arkadaşlarımız kendi güzergahlarında çalışmaya başlayacak. İlerleyen süreçte yeni bir sistemi de ulaşım hattına dahil ederek, kartlı sisteme geçeceğiz. Daha sağlıklı, daha modern bir ulaşım sistemini de Yüksekovalıların hizmetine sunacağız. Yüksekovalılar merak etmesin, sorunlarla tek tek ilgileniyoruz. Çözmek için gecemizi gündüzümüze katıp gayret ediyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven