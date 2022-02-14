Yüksekova'nın saklı cennetinde buz sarkıtlarıyla çevrelenen şelale mest ediyor

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Doski Vadisinde bulunan şelale gürül gürül akarken, etrafında oluşan buz sarkıtları görenleri mest ediyor.

Yüksekova'da kar yağışından sonra etkili olan dondurucu soğuklarla, Doski Vadisinde bulunan şelale görsel şölen oluşturdu. 10 metreyi bulan buz sarkıtlarının oluştuğu şelale doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunarken, köydeki vatandaşlar da şelaleyi görmeye gidiyor. Bölgede yaz mevsiminde piknik yapan vatandaşların en çok uğradığı gözde mekanlardan biri olan şelale, kışın da soğuk hava ile birlikte oluşan buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Vatandaşlar soğuk havaya aldırış etmeden Doski Vadisinde bulunan şelaleye gelerek bir yandan geziyor, bir yandan da bol bol fotoğraf çektirerek o anı ölümsüzleştiriyor.

Şelalenin iki tarafında oluşan buz sarkıtları karşısında hayran kaldığı belirten Hamza Akkurt, "Aslında bu şelale yaz-kış aynı güzelliğini sergiliyor. Doski vadisi zaten her tarafıyla saklı cennet diye anılıyor. Biz de bugün Yüksekova ilçe merkezinde 30 kilometre uzaklıkta bulunan Gürkavak köyüne bağlı Tokağaç mezrasındayız. Özellikle bu şelaleyi görmek için geldik buraya. Şu an süper bir manzarası var. Ortasında su gürül gürül akarken, yan tarafları metrelerce buz sarkıtlarıyla görsel şölen sunuyor. Biz de bu güzellikleri doyasına fotoğrafladık" dedi.

(Metin Tek/ İHA)