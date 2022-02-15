YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - - Yüksekova'nın meşhur sincapları bölgeye renk katıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski Vadisinde bulunan sincaplar, yaz kış bölgeye renk katıyor.

Yüksekova'ya 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi, doğa güzelliğiyle adeta nam salarken, içerisinde barındırdığı değişik türdeki hayvanlarla da yoğun ilgi görüyor. Dört mevsim ziyaretçilerin uğrak yerlerinden olan Doski Vadisi, tarihi ve doğal güzellikleri ile herkesi mest ediyor.

'Vatandaşlar tarafından ilgi görüyor'

Doski Vadisinde bulunan Tuğlu köyünde; meşe, söğüt, ceviz, kavak, fındık ve çeşitli yabani meyve ağaçları yetiştiği gibi; avlanması yasak olan bozayı, yaban keçisi, kurt, domuz, sansar, sincap, su samuru, tilki, baykuş, serçe kuşu ve yaban tavşanlar gibi hayvanlar da yer alıyor.

Özellikle ağaç dallarına çıkan sincaplar, yaptıkları hareketlerle vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniliyor. Yiyecek olarak tükettikleri fındık, kestane, ceviz gibi tohumları farklı yerlere saklayan ve taşıyan sincaplar, sürekli hareket halinde oldukları bölgedeki ormanların büyümesine ve gelişmesine de katkı sağlıyor.

'Sincaplar bu bölgeye renk katıyor'

Sincapların kar üzerinde oynamasına sevinen Hamza Akkurt isimli vatandaş, "Burası Doski Vadisi yani harikalar diyarı. Bu bölgede gördüğünüz tüm ağaçlarda sincaplar yer alıyor. Baktığımızda her ağaçta 2 tane sincap bulunur. Çok güzel bir şey ve inanılmaz sevimli bir hayvan. Doski Vadisi yaz kış sıcak olduğu için, yaşamlarını da sürdürüyorlar. Kesinlikle bu hayvanları ne kimse rahatsız ediyor ne de onlara dokunuyor. Biz zaten yıllardır bu duruma alışmışız. Çünkü onlarda bu bölgenin güzellikleri. İnsanlar onları görmek için buraya kadar gelirler. Bugün en güzel tarafı kar üzerinde oynamalarıydı. Biz de o anları telefonumuzla görüntüledik" dedi.