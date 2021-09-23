Yüksekova'nın kuş cenneti alev alev yanmaya devam ediyor

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda dün çıkan yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen devam ediyor.

Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda bilinmeyen bir nedenle dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları Nehil Sazlığı'nın dört bir tarafından devam ederken, çevredeki köy sakinleri ise çalışmalara destek veriyor.

Dünden beri süren Nehil Sazlığı'ndaki yangın rüzgarın etkisiyle hala devam ediyor. Söndürme çalışmalarına katılan Orhan Temir, "Dünden beridir bu ateş sürüyor. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunuyorlar ama bataklık olduğu için araçlar giremiyor. Bir de rüzgar var ve haliyle yangın büyüyor. Bizler de dünden beri nöbetteyiz ama yavaş yavaş her yere sıçrıyor. İnşallah kısa sürede söner, yoksa burada otlayan hayvanlarımız da aç kalır" dedi.

(Metin Tek/İHA)