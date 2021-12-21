YÜKSEKOVA'NIN KARLI DAĞLARINDA TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYORLAR

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kayaklı koşu takımı, 2022 Türkiye şampiyonasına hazırlanmak için dondurucu soğukta antrenman yapıyor. 60 sporcu ile çalıştıklarını belirten antrenör Şefik Yaşar, "Türkiye şampiyonluğun ardından Avrupa şampiyonluğuna hazırlanacağız" dedi.

Ulusal ve uluslararası dereceleri bulunan milli sporcuların da aralarında olduğu kayaklı koşu takımı, yazın kara yolunda, kışın ise karlı dağlarda antrenman yapıyor. Yaşları 10 ile 17 arasında değişen 60 sporcu, ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyü yakınlarındaki dağlarda hedeflerine ulaşmak için büyük çaba sarf ediyor. Şefik Yaşar, İrfan Değenek ve Siti Ören'in antrenörlüğünde 2 kilometrelik pistte kayak yapan sporcular, antrenmanlarını her gün aralıksız sürdürüyor.

'TOPLAM 123 MADALYA ALDIK'

Kar yağışı ile birlikte antrenmanlara başladıklarını belirten Şefik Yaşar, "60'a yakın sporcumuz var. Federasyonun hazırladığı Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyoruz. Şu ana kadar da 200 sporcu yetiştirdik. Bu sporcularımız milli yapıyoruz. Kendi kategorilerinde milli oluyorlar. Üniversite sınavlarına hazırlık yapıyorlar. Beden eğitim öğretmenliğini kazanıp, okuyanlar da var. Geçen yıl kombine şampiyonluğunda Türkiye 3'üncüsü olduk. Toplamda 123 madalya aldık. Türkiye birinciliğimiz, ikinciliğimiz ve üçüncülüğümüz var. Türkiye şampiyonluğun ardından Avrupa şampiyonluğuna hazırlanacağız. Özel sporcularımızda dünya üçüncülüğümüz de var" diye konuştu.

'KAYAK MERKEZİMİZ YOK'

4 yıldır kayak yaptığını söyleyen sporculardan Şilan Yılmaz ise "Türkiye birinciliğim var. Antrenmanlarımızı soğuk havalarda da yaparak, Türkiye kayak birincisi oldum. Kayak merkezimiz yok. Yaz aylarında kara yolunda tekerlekli kayak yapıyoruz. Kışın ise buraya gelip, zor şartlar altında antrenmanlar yaparak, Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Pistimiz ve imkanlarımız olsa her türlü şartlarda dünya şampiyonluğu için de dereceye girerdik" dedi.