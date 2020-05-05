Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü
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Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü

Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü
05.05.2020 15:12 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:12

Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Hükümet konağı önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törene, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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