Yüksekova'nın 2 Köy ve 1 Mezrasının Yolları İlk Kez Asfaltlandı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı bazı köy ve mezra yolları, ilk kez asfaltlandı. Hakkari Valiliği'ne bağlı İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, köy ve mezra yolları, toz ve çamurdan kurtarıldı.



Yüksekova'ya bağlı Kadıköy ile Köprücük köyü ile Kalemli mezrasına ilk kez sıcak asfalt yol yapıldı. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, tüm hızıyla devam ederken, yollar asfaltla birlikte toz ve çamurdan kurtuldu. Köy sakinleri, ilk defa köy ve mezra yollarına asfalt döküldüğünü belirterek, şöyle dedi:



"Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Allah, devletimize zeval vermesin. Bu konuda yollarımızın asfaltlanması için bizlere destek veren Hakkari Valimiz ve ilçe Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Devlet imkanlarının hizmet için seferber edilmesine son derece memnunuz."



- Hakkari