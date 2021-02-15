Yüksekova merkezine inen kurt, yiyecek aradı
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Yüksekova merkezine inen kurt, yiyecek aradı

15.02.2021 15:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:11
Yüksekova merkezine inen kurt, yiyecek aradı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk havalar, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan soğuk havalar, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi. Dağda yiyecek bulamayan bir kurt, gündüz saatlerinde ilçe merkezine indi. Kurdun yiyecek araması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi'ne inen kurt, çevredekilerin bakışları arasında yiyecek aradı. Vatandaşları fark edince bölgeden uzaklaşan kurdun yiyecek araması cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

BELEDİYE VATANDAŞLARI UYARDI

Yüksekova'da son günlerde şehir merkezinde görülmeye başlanan kurtlar korkuya neden olurken, Belediye yetkilileri de vatandaşları uyardı. Konuyla ilgili Yüksekova Belediyesi Veteriner İşleri Birimi, kurt görülmesi durumunda kendilerine haber verilmesini ve gece saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.   

Yüksekova merkezine inen kurt, yiyecek aradı
Yüksekova merkezine inen kurt, yiyecek aradı
Yüksekova merkezine inen kurt, yiyecek aradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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