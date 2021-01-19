Yüksekova merkezine inen kurt görüntülendi
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Yüksekova merkezine inen kurt görüntülendi

19.01.2021 15:04 | Son Güncelleme: 19.01.2021 15:08
Yüksekova merkezine inen kurt görüntülendi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçe merkezine inen bir kurt, yiyecek ararken çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçe merkezine inen bir kurt, yiyecek ararken çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Soğuk hava yiyecek bulamayan bir kurt da ilçeye bağlı Esenyurt Mahahallesi'ne indi. Kurdun mahalle ortasında yicecek araması bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. 


Yüksekova merkezine inen kurt görüntülendi
Yüksekova merkezine inen kurt görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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