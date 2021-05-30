Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakakri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet GÜÇLÜ ORTAKÇI-1 operasyonu kapsamında; 28 Mayıs 2021 günü Yüksekova ilçesi Yeşiltaş köyü mevkiinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında; 1 adet Ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği parçası, 3 adet Ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 35 adet Ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 2 adet başlık üzerinde RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet başlıksız RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet el bombası, 6 adet 1.5 volt pil, 3 çift ayakkabı, muhtelif sayıda insan kemiği olduğu değerlendirilen kemik parçaları ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı