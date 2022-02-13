Hakkari'de hava destekli operasyonda 98 kilo 650 gram eroin ele geçirildi

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında hava destekli operasyonda 98 kilo 650 gram eroin ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve 3. Piyade Tümen Komutanlığının helikopter desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 98 kilo 650 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyu taşıyan ve onlara destek veren 8 şüpheli gözaltına alındı.