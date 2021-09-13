Hakkari'de terör operasyonunda mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi - Haberler
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Hakkari'de terör operasyonunda mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi

AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel
Hakkari'de terör operasyonunda mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 sığınakta mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 sığınakta mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında dün düzenlenen operasyonda 3 ayrı sığınakta 100 kilogram amonyum nitrat, 3 adet 60 milimetrelik hava mühimmatı, 4 el bombası, 13 doçka mühimmatı, 24 uçaksavar mühimmatı, 88 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 14 şarjörü ve gaz pistonu, 6 uçaksavar boş kovanı, 114 biksi mühimmatı, 16 M-16 piyade tüfeği mühimmatı ve şarjörü, 12 HK 33 mühimmatı, doçka alev gizleyeni ve sehpası, sevk fişeği, 2 aydınlatma fişeği, havan nişangahı, sinyal güçlendirici, akü, 41 tüp, transistör, kelepçe, 47 top elektrik kablosu, 44 ilaç, 18 serum iğnesi, 30 çift ayakkabı, 4 jelikan-bidon, boş şırınga, bit ilacı, 4 böcek ilacı, yelek, çamaşır ipi ve çeşitli yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri
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