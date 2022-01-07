Hakkari'de 2 kilo 530 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Hakkari'de 2 kilo 530 gram esrar ele geçirildi

Hakkari'de 2 kilo 530 gram esrar ele geçirildi
AA / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 2 kilo 530 gram esrar ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında 2 kilo 530 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında dün yapılan aramada 2 kilo 530 gram kubar esrar ele geçirildi.

AA / Sayim Harmancı - Son Dakika Haberleri

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