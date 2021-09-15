Yüksekova Kaymakamı Doğramacı için veda programı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, kurum amirleriyle vedalaştı.

Yüksekova Polisevinde düzenlenen programda konuşan Doğramacı, ilçede kısa sürede önemli hizmetler yaptıklarını söyledi.

Görev süresi boyunca ilçenin değişim ve dönüşümüne katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Doğramacı, şunları kaydetti:

"Hayallerimizde bambaşka bir Yüksekova vardı. Yüksekova aslında bir rüyamızdı. Şöyle de bir iddiamız vardı. Kimse benim kadar iyi bir Yüksekovalı olduğunu iddia edemez. Herkesten daha iyi bir Yüksekovalıyım. Yüksekova adına ne kadar yapılacak bir iş varsa, hayal varsa hepsini kurduk. Yaşadığımız süreç ve içinde bulunduğumuz durumlar itibariyle her şeyi istediğimiz hızda yapamadık. Keşke daha farklı bir dönemde daha farklı imkanlar içerisinde Yüksekova'da çalışsaydık. Yaşanabilir Yüksekova'yı daha hızlı bir şekilde inşa edebilseydik. Hayallerimiz bitmiş değil. Bu bir bayrak yarışı. İnşallah gelen arkadaşımız daha güzel işlere devam edilecek."

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle kurum amirleri katıldı.