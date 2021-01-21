Yüksekova kara gömüldü
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Yüksekova kara gömüldü

21.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:39
Yüksekova kara gömüldü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, park halindeki araçlar kalınlığı 1 metreyi bulan karın altında kaldı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, park halindeki araçlar kalınlığı 1 metreyi bulan karın altında kaldı.

Yüksekova'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Bir haftadan bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçe merkezinde, kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Park halindeki araçlar da kara gömüldü. Kapanan köy yollarını açmak için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri çalışma başlattı.


Yüksekova kara gömüldü
Yüksekova kara gömüldü
Yüksekova kara gömüldü
Yüksekova kara gömüldü
Yüksekova kara gömüldü
Yüksekova kara gömüldü
Yüksekova kara gömüldü
Yüksekova kara gömüldü
Yüksekova kara gömüldü
Yüksekova kara gömüldü
Yüksekova kara gömüldü
Yüksekova kara gömüldü
Yüksekova kara gömüldü
Yüksekova kara gömüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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