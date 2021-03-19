Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig

19.03.2021 09:07 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:25

Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci LigKADINLAR Futbol 2'nci Ligi'nde Hakkari'yi temsil eden Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 1'inci Lig'e yükselmek için yeni sezon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig

KADINLAR Futbol 2'nci Ligi'nde Hakkari'yi temsil eden Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 1'inci Lig'e yükselmek için yeni sezon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüksekova Belediyesi tarafından 4 yıl önce kurulan ve 3'üncü Lig'de şampiyon olduktan sonra geçen yıl 2'nci Lig'e yükselen kadın futbol takımı, bir üst lige yükselmek için Şehir Stadyumu'nda haftanın 5 günü antrenman yaparak hazırlanıyor. Takımın yaşları 15 ile 25 arasında değişen 30 futbolcusu, mücadele azimleri ve disiplinleriyle göz dolduruyor. Nevşehir'den Yüksekova Farabi Anadolu Lisesi'ne atanan Psikolojik Danışman Öğretmeni de Hatice Utku takımda top koşturuyor.

HEDEF 1'İNCİ LİG

Utku, ilçenin kadın futbol takımı olmasının kendisini sevindirdiğini belirterek, "Buraya ilk atandığımda İlçede kadın futbol takımının olduğunu duydum. Bende gelip şansımı denemek istedim. Açıkçası burayı çok sevdim. Burada olmam beni mutlu etti. Daha önce sadece lisede oynadım. İlk defa Yüksekova Belediyesi'ne bağlı kadın futbol takımında oynayacağım. Bundan da mutluluk duyuyorum. Tek hedefimiz 1'inci lige yükselmektir. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Takımın kalecisi Çimen Atilla ise, bu yıl 1'inci lige yükselmek için mücadele edeceklerini ifade ederek, "Şu an 2'nci Ligde oynuyoruz. Hedefimiz 1'inci lig. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 7 aydır burada idman yapıyoruz. Pandemi sürecinden dolayı hazırlık maçlarına daha çıkmadık. 7 aylık emeğimin karşılığına verip, 1'inci lige yükselmeyi hedefliyoruz. Kadın takımı olduğu için, erkek takımlarına göre daha az destek görüyor. Bu da bizim aleyhimize işliyor. Taleplerimiz daha uygun koşullarda görülürse, daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Hem üniversite sınavlarına hazırlanıyorum, hem de takımımın kaleciliğini yapıyorum. İkisini beraber yürütmek çok da zor olmuyor. Çünkü bu işi hepimiz aşkla yapıyoruz" diye konuştu.

Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig
Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig
Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig
Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig
Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig
Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig
Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig
Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig
Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Sibel Can Aleyna Tilki Demet Akalın Hakan Taşıyan
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Bülent Uygun Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 09:32:17. #1.15#
title