Yüksekova ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti - Haberler
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Yüksekova ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti

AA / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Karla kaplanan araçlar Bir vatandaşın aracının üstündeki karları temizlemesi Çocukların kar topu oynaması Araçların karlı yollarda ilerlemesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Karla kaplanan araçlar

Bir vatandaşın aracının üstündeki karları temizlemesi

Çocukların kar topu oynaması

Araçların karlı yollarda ilerlemesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

Yüksekova ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti

Yüksekova ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti

Yüksekova ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti

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Meteoroloji 9 Aralık tarihli hava durumu raporunu paylaştı! 5 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı

AA / Ulaş Güven - Son Dakika Haberleri

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