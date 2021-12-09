Yüksekova ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti
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Karla kaplanan araçlar Bir vatandaşın aracının üstündeki karları temizlemesi Çocukların kar topu oynaması Araçların karlı yollarda ilerlemesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.
YÜKSEKOVA, HAKKARİ (AA) - Karla kaplanan araçlar
Bir vatandaşın aracının üstündeki karları temizlemesi
Çocukların kar topu oynaması
Araçların karlı yollarda ilerlemesi HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.