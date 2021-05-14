Yüksekova ilçesinde İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi
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Yüksekova ilçesinde İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Yüksekova ilçesinde İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ulaş Güven - Haberler | Güncel

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara ve Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

İhsaniye Camisi yanında bir araya gelen Yüksekova Filistin Gönüllüleri Platformu üyeleri, İsrail aleyhinde sloganlar atarak, Gazze ve Kudüs'te şehit olanlar için dua etti.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Furkan Taş, Filistinli Müslümanlara ve İslam'ın kutsallarına karşı uzun zamandır yürütülen sistematik devlet terörüne karşı uluslararası camianın sessizliğini koruduğunu söyledi.

Zulme karşı en güçlü sesin tüm İslam dünyasının umudu olan Türkiye'den çıktığını ifade eden Taş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye olarak her zaman olduğu gibi bugün de Kudüs'teki kardeşlerimizin ve Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur' açıklamasıyla ortaya koyduğu tavrı çok değerli buluyor, devam etmesini yürekten bekliyoruz. Mescid-i Aksa baskınını gerçekleştiren İsrail terör devleti ve onların zalim ağababaları şunu iyi bilsinler ki, biz Rabbimizin buyruklarına bütün kalbimizle iman etmişiz. Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi'nin sancağını miras bilen aziz torunları, Yüksekova Filistin Gönüllüleri Platformu olarak, fert fert yüreğimizde yer alan Kudüs aşkıyla, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'e, Gazze' ye ve bütün İslam beldelerine yapılan bütün terör faaliyetlerine karşı imani bir duruşla ayakta ve teyakkuzda olduğumuzu ilan ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ulaş Güven

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