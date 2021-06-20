Hakkari'de kargo aracında 10 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kargo firmasına ait araçta 2 bal helkesine gizlenmiş 10 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kargo firmasına ait araçta 2 bal helkesine gizlenmiş 10 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Batı illerine uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine dün bir kargo firmasına ait araçta narkotik köpeği Ayzek ile arama yapan ekipler, 2 bal helkesine gizlenmiş 10 kilo 900 gram eroin ele geçirdi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı