Yüksekova İlçesinde 5.200 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;07. 07.