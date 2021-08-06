Yüksekova İlçesinde 34.800 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;05. 08.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
05. 08. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Yeniköprü Uygulama Noktası geçildikten sonra Hakkari-Van karayolu üzerinde tespit edilen bir kamyonet içerisinde yapılan aramalarda;
34. 800 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
Kaynak: Habermetre