Yüksekova İlçesinde 34.800 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;05. 08.