Yüksekova İlçesinde 30.400 Gram Eroin ve 8.000 Gram Metamfetamin Maddesi Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında;10. 06.