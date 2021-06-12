Yüksekova İlçesinde 30.400 Gram Eroin ve 8.000 Gram Metamfetamin Maddesi Ele Geçirildi
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Yüksekova İlçesinde 30.400 Gram Eroin ve 8.000 Gram Metamfetamin Maddesi Ele Geçirildi

Yüksekova İlçesinde 30.400 Gram Eroin ve 8.000 Gram Metamfetamin Maddesi Ele Geçirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında;10. 06.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında;

10. 06. 2021 günü Yüksekova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy Caddesinde bulunan boş arazide yapılan aramalarda;

30. 400 gram Eroin maddesi,

8. 000 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

Kaynak: Habermetre

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