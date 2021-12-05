Yüksekova İlçesi Van Yolu Polis Kontrol Noktasında 2.245 Adet Tabanca Gövdesi Ele Geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından " 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında yasadışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda;03. 12.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından " 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında yasadışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda;
03. 12. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Van Yolu Polis Kontrol Noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın kullandığı araçta yapılan aramada;
2. 245 adet tabanca gövdesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
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