Yüksekova İlçesi Van Yolu Polis Kontrol Noktasında 2.245 Adet Tabanca Gövdesi Ele Geçirildi - Haberler
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Yüksekova İlçesi Van Yolu Polis Kontrol Noktasında 2.245 Adet Tabanca Gövdesi Ele Geçirildi

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Yüksekova İlçesi Van Yolu Polis Kontrol Noktasında 2.245 Adet Tabanca Gövdesi Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından " 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında yasadışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda;03. 12.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından " 6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında yasadışı silah ticareti ve silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda;

03. 12. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Van Yolu Polis Kontrol Noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın kullandığı araçta yapılan aramada;

2. 245 adet tabanca gövdesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

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