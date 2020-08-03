Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde araç uçuruma devrildi - Yaralıları hastaneye sevk edildi
Yüksekova Devlet Hastanesi önünde bekleyenlerden görüntüler HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
03.08.2020 11:08 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:36
Yüksekova Devlet Hastanesi önünde bekleyenlerden görüntüler HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. (1)
Kaynak: AA