Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde araç uçuruma devrildi - Yaralıları hastaneye sevk edildi Yüksekova Devlet Hastanesi önünde bekleyenlerden görüntüler HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yüksekova Devlet Hastanesi önünde bekleyenlerden görüntüler HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Göllerbaşı bölgesinde bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. (1) Kaynak: AA