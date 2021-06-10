Yüksekova İlçesi Esendere Beldesinde 181.000 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 3. Piyade Tümen Komutanlığı Hudut Birlikleri desteği ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;10. 06.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 3. Piyade Tümen Komutanlığı Hudut Birlikleri desteği ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

10. 06. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Esendere Beldesinde yapılan operasyon neticesinde;

163. 000 gram Eroin maddesi,

18. 000 gram Metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 181. 000 gram uyuşturucu madde ile birlikte kullanılan 3 at ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili İran uyruklu 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

Kaynak: Habermetre