Yüksekova İlçesi Dereiçi Mezrasında 49.918 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;06. 06.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;
06. 06. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Akpınar Köyü Dereiçi Mezrası yol kenarında bulunan beton blokların arkasına gizlenmiş vaziyette;
2 adet çuval içerisinde 49. 918 gram Esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
Kaynak: Habermetre