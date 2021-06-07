Yüksekova İlçesi Dereiçi Mezrasında 49.918 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;06. 06.